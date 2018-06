1 / 28

Foto: Christina Kuhaupt



Das Wetter ist Smalltalk-Thema Nummer eins. Umso besser, wenn man sich so lange wie möglich darüber auslassen kann. Zum Beispiel, in dem man daran erinnert wie lange der kälteste Tag in der Bremer Geschichte tatsächlich schon her ist: ganze 77 Jahre. Am 13. Februar 1940 herrschten eisige -23,6 Grad Celcius in der Stadt. Brrrr! Dagegen ist der aktuelle Thermometerstand doch ein Klacks!