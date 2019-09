Nicht ohne Harry. Matthias Weyh läuft die Regale der Bestandsbibliothek in Gröpelingen ab und zieht ein dickes Buch hervor. Mit dem Zeigefinger streicht er über den Buchrücken und legt es dann auf den Stapel, der gleich mit ihm durch die Bremer Peripherie rollen soll. „Harry Potter haben wir immer dabei“, sagt er. „Ohne den können wir im Prinzip nicht starten.“

Matthias Weyh ist Leiter vom Bücherbus der Bremer Stadtbibliothek. Mit seinen drei Kolleginnen klappert er von Gröpelingen aus 26 Stationen im ganzen Stadtgebiet ab. Sie bringen Bücher, Hörspiele und DVDs dahin, wo es keine stationäre Leihbücherei gibt. Vor allem Kinder und Ältere kommen dort nicht so leicht an Lesestoff.

Der Zeitplan ist straff: mehrere Stationen an einem Tag, meist ein bis zwei Stunden Halt, manchmal auch nur 15 Minuten. Die heutige Route führt Weyh und Kollegin Nina Kossens nach Borgfeld. Dort stoppt der Bus an zwei Schulen, am Nachmittag geht es dann weiter nach Horn-Lehe.

20.000 Medien hat die rollende Zweigstelle der Stadtbibliothek in ihrem Bestand zur Auswahl, 4100 davon machen sich täglich mit dem Bücherbus auf den Weg. Die Bücher, sagt Weyh, werden nicht zufällig, sondern mit System ausgewählt. Habenhausen zum Beispiel sei bekannt für seinen Hang zu Mord und Totschlag – „Krimis sind hier gewissermaßen Pflicht“.

120.000 Bücher werden im Jahr im Bücherbus entliehen. Von einem Rückgang könne hier nicht die Rede sein, sagt er, im Gegenteil. Während der Bücherkauf zurückgehen mag, sei die Zahl der ausgeliehenen Bücher in den vergangenen Jahren sogar gestiegen. „Das Gejammer, dass Kinder nicht mehr lesen, kann ich nicht mehr hören“, sagt Weyh. „Bei uns zumindest stimmt das nicht.“