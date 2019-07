Die Nu Metal-Band Limp Bizkit aus den USA prägte die 90er und schrieb schon damals einen Teil der Musikgeschichte. Am Abend gastierte die Band um Frontmann Fred Durst in Halle 7 auf der Bürgerweide in Bremen und brachte die Menge ekstatisch zum Feiern. Wir zeigen Bilder der Veranstaltung.