ÖVB-Arena Bremen Mitreißende Akrobatik beim Feuerwerk der Turnkunst

Turnen fristet in der Medien-Landschaft ein Schattendasein – es sei denn, es laufen Olympische Spiele, die zudem noch eine sportliche Sensation bereit halten: So geschehen 2016 in Rio, als einer der besten deutschen Turner, Andreas Toba, mit einem Kreuzbandriss seiner Mannschaft ins Finale verhalf. Wenig später wurde Toba in Bremen operiert, und am Dienstag (19 Uhr) und Mittwoch (17 Uhr) gastiert er erneut in der Stadt: diesmal bei der Turnshow "Feuerwerk der Turnkunst". Hier gibt es Eindrücke vom ersten Abend.