Ein Mitarbeiter rollt ein knapp zweieinhalb Meter langes Dreirad in den Laden. Der Sattel ist nach hinten gelagert und eigentlich ein kleiner Sessel. Graublau glänzt der Rahmen. Zwölf Stück vom Model Easy Rider hat Thomas Uhe bestellt. Das Rad sei in seinem Geschäft Thera Mobile Dreiradzentrum in der Bremer Neustadt ein Verkaufsschlager, sagt er. Der Mitarbeiter schiebt ein zweites Rad in den Laden. Ein Doppelsitzer mit rotem Sitzpolster. Damit können ein körperlich beeinträchtigter Mensch und ein Begleiter gemeinsam unterwegs sein. Jeder könne seinen eigenen Möglichkeiten entsprechend treten, lenken oder bremsen.

Klassische Zweiräder gibt es in dem Dreiradzentrum nicht. Lediglich ein paar Lastenradmodelle stehen im Laden. Viele der Räder gelten als medizinische Hilfsmittel, sagt der Inhaber. Deshalb dürfe das Geschäft im Lockdown öffnen. Für Guenter G. Rodewald war der Kauf ein sehr emotionaler Moment. Der Bremer erkrankte plötzlich schwer. Früher war er viel unterwegs, die neue Situation belastete ihn. „Das war wie eine Erlösung für mich.“ Endlich konnte er wieder mobiler unterwegs sein. Heute geht Rodewald jeden Tag mit seiner Hündin Maggy spazieren.