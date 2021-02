107,7 Kilogramm. So viel Verpackungsmüll produziert jede Bürgerin und jeder Bürger im Schnitt jedes Jahr. Unverpackt-Läden wie das Füllkorn von Ulf Sawatzki in der Neustadt wollen Verbraucherinnen und Verbrauchern eine Alternative bieten, indem sie weitgehend auf Einwegverpackungen verzichten. Es gibt Obst und Gemüse, frischgemahlenen Kaffee, mehrere Getreidesorten und Pasta, aber auch Reinigungsmittel zum Abfüllen, unverpackte Spülmaschinentabs und nachhaltige Hygieneartikel. Produkte, die sich nicht abfüllen lassen, bietet Sawatzki in Mehrweggläsern an.

Ein paar Ausnahmen gibt es allerdings: So verkauft Sawatzki zwar Frischkäse aus der Region, allerdings nur in Plastikdosen. Er müsse kompromissbereit bleiben, wenn er nicht nur Müll vermeiden, sondern auch Bioprodukte, regionale Erzeugnisse und fair gehandelte Ware anbieten möchte. „Es gibt keine Produkte, die all meinen Anforderungen entsprechen.“

Frisch gezapfte Nudeln