Filme, Serien, Dokumentationen - im März landen wieder einige Neuerscheinungen in den Mediatheken der Streamingdienste. Netflix nimmt sogar etwas Lokalkolorit auf und zeigt die Dokumentation "Das Hausboot", in der Multitalent Fynn Kliemann und Musiker Olli Schulz bei der Renovierung des ehemaligen Bootes von Gunter Gabriel begleitet werden. Außerdem zeigt der Streamingdienst den Welterfolg "Joker". Amazon Prime will mit der Eigenproduktion "Der Prinz aus Zamunda 2" überzeugen. Der Film zeigt mehr als 30 Jahre nach Erscheinen des ersten Films Eddie Murphy erneut in der Kult-Rolle.

Disney+ will nun auch älteres Publikum ansprechen und hat im neuen Programmangebot Star Serien wie "Lost", "24" und "Grey's Anatomy" im Angebot. Auch das Filmangebot ist gewachsen. Neben Klassikern wie "Good Morning Vietnam" ist unter anderen der Erfolgsfilm "Der Marsianer" zu sehen.