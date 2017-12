Der erste Adventssonntag bescherte den Bremern ein ganz besonderes Musikerlebnis. In der ausverkauften ÖVB-Arena bot sich den Besuchern eine weitere Auflage der populären Konzertreihe "Night of the Proms", bei der sich wieder einmal hochkarätige Künstler präsentierten. Zusammen mit dem Antwerp Philharmonic Orchestra begeisterten Culcha Candela, Peter Cetera, Emily Bear, Melanie C, Roger Hodgson und John Miles das Publikum.