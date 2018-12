Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Großaufgebot der Bundespolizei Organisierter Autoteilediebstahl: Großrazzia in Bremen

Die Bundespolizei Bremen hat am Donnerstag mehrere Gebäude und Wohnungen in Bremen durchsucht. Bei der großangelegten Aktion ging es um den Diebstahl hochwertiger Autoteile in Millionenhöhe. Wir zeigen Bilder.