Der Duft von Zuckerwatte und Mandeln liegt wieder in der Luft. Am Freitag ist die Osterwiese gestartet und hat schon am ersten Tag unzählige Besucher auf den Platz vor dem Bremer Hauptbahnhof gelockt. Auch wenn das Wetter unbeständig werden mag – der Start in eine schöne Osterzeit ist gelungen.