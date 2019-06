In Bremen-Horn heißt es an diesem Wochenende wieder: Sommerfest Vorstraße feat. Spittaler Straße. Bei angenehmen Temperaturen feierten am Freitagabend Studierende bis in die frühen Morgenstunden das Wissen und die Unizeit. Die jungen Bands heizten das Publikum ordentlich ein und verwandelten Innenhof und Wiesen in eine große Tanzfläche. Wir zeigen Bilder von Freitag.