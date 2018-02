Peter Maffay begeisterte am Donnerstagabend in der ausverkauften ÖVB-Arena in Bremen seine Fans. Gemeinsam mit Johannes Oerding schlug er beim Unplugged-Konzert, das auch für MTV aufgezeichnet wurde, leise Töne an. Selbstverständlich hielt dies sein Fans nicht vom Mitsingen und Feiern ab.