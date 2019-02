Foto: Frank Thomas Koch





Bethel im Norden

Bethel im Norden ist in Bremen mit dem Pflegezentrum Am Doventor vertreten. Das Innenleben des Hauses am Rande der Bremer Innenstadt "wird bestimmt von einer wohnlichen Atmosphäre mit vielen alten Möbelstücken", schreibt die Einrichtung in ihrem Internet-Auftritt. Für an Demenz erkrankte Menschen gibt es einen speziellen Fachbereich.

Pflegezentrum Am Doventor, Doventorsdeich 3-15, 28195 Bremen