Foto: Anders Andersson Anders Andersson hat das Gewinnerbild der Kategorie "Hobby and Leisure" fotograftiert.

Foto: Annemarie Berlin Das Siegerfoto der Kategorie "Travel and Culture" ist von Annemarie Berlin.

Foto: Thorsten Becker Den Sprung hat Thorsten Becker fotografiert. Es ist das Siegerfoto in der Kategorie "Sport".

Foto: Klaus Lenzen Mit diesem Foto hat Klaus Lenzen einen Spezialpreis in der Kategorie "Architecture und Infrastructure" gewonnen.

Foto: Lukas Havemann Thinking heißt dieses Bild von Lukas Havemann, eingesendet in der Kategorie "Tiere".

Foto: Benedek Lampert Benedek Lampert hat ebenfalls ein Bild in der Kategorie "Tiere" in den Wettbewerb geschickt.

Foto: Daniel Fünfstück Unschwer zu erkennen: Daniel Fünfstück hat sein Foto in der Kategorie "Architecture and Infrastructure" eingereicht.

