Jahr für Jahr zeichnet der Deutsche Karikaturenpreis die besten Cartoonisten des Jahres und ihre Karikaturen aus. Aus Deutschland, Österreich und der Schweiz haben in diesem Jahr 255 Künstler mit 1153 Werken teilgenommen. In diesem Jahr stand der Karikaturenpreis unter dem Thema „Prima Klima“. In unserer Galerie zeigen wir einige Beiträge der Gewinner und Finalisten.

Der WESER-KURIER verleiht den Preis seit 2016 zusammen mit der Sächsischen Zeitung. Die insgesamt vier Preise sind mit 11.000 Euro dotiert. Für den Hauptpreis, den „Geflügelten Bleistift in Gold“ für die beste Einzelkarikatur, gibt es 5.000 Euro. Von der Qualität der erfolgreichen Karikaturen können sich Interessierte vom 18. November bis 23. Februar im Dresdener Haus der Presse selbst ein Bild machen. Zudem ist der Katalog zum Wettbewerb zum Preis von 19,90 Euro ab dem 18. November im WESER-KURIER-Shop (www.weser-kurier.de/shop) sowie im Buchhandel erhältlich.