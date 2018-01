Das russische Kunstkollektiv "Pussy Riot" ist derzeit auf Deutschland-Tour. Im Schlachthof präsentierte es jetzt am Sonnabend seine Riot-Days-Performance unter dem Titel "Story of Protest and Resistance" (zu deutsch: Eine Geschichte von Protest und Widerstand).

Bekannt wurde Pussy Riot" im Februar 2012 mit einem Auftritt in einer russischen Kirche: Die Frauen traten in der Christ-Erlöser-Kathedrale in Moskau ohne Erlaubnis nach vorn und trugen ein "Punk-Gebet" vor, das sich gegen die Unterstützung des Präsidenten Wladimir Putin durch einen Amtsträger der russisch-orthodoxen Kirche richtete. Das Video von dem Auftritt von nur 41 Sekunden machte sie weltweit bekannt – und brachte einige von ihnen wegen "Rowdytums aus religiösem Hass“ ins Gefängnis.