Die Carl-Schurz-Straße in Schwachhausen. Facebook-Userin Steph Anie Baumgärtchen schreibt dazu: "Die Straße selbst besteht aus Kopfsteinpflaster und ist so rund gefahren, dass man ein Schädelhirntrauma bekommt, wenn man mit dem Fahrrad auf der Straße fahren will. Die Radwege sind zugeparkt und überwachsen. Die Wurzeln der Bäume haben das Pflaster angehoben, sodass man Gefahr läuft, in die parkenden Autos zu rutschen. Hier fahren alle auf dem Fußweg, weil etwas anderes kaum möglich ist".