In "Was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen" erfahren die Leser, welche Erfahrungen die Journalistin und Autorin des Buches, Alice Hasters, in ihrem Leben mit Rassismus machen musste. Hasters benutzt diese Erfahrungen, um weißen Menschen ganz konkrete Beispiele von Alltagsrassismus näherzubringen, die sie selbst vielleicht gar nicht als Rassismus erkannt hätten. „Darf ich mal deine Haare anfassen?“, „Kannst du Sonnenbrand bekommen?“, „Wo kommst du her?“ - Hasters erkennt an: Wer solche Fragen stellt, meint es meist nicht böse. Rassistisch ist es dennoch. Wieso, erklärt die Autorin in ihrem Buch. Auch "Was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen..." ist seit Kurzem als Hörbuch-Version auf Spotify verfügbar.