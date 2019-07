Foto: Kosak





CDU-Chef Carsten Meyer-Heder kritisiert vor allem die SPD scharf und hält die Koalitionsverhandlungen für eine Zumutung für die Wähler: "Sie haben von der SPD übrigens nun schon zum zweiten Mal in Folge einen Bürgermeisterkandidaten vorgesetzt bekommen, der am Ende nicht mehr zur Verfügung steht. Ob man so Politikverdrossenheit bekämpft und Vertrauen herstellt? Auch gegenüber den Koalitionären ist es unehrlich als Verhandlungsführer auf Abruf anzutreten. Sieling verhandelt Rot-Rot-Grün und verlässt das sinkende Schiff."