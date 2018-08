Weltmusik aller Couleur, friedlich feiernde, tanzende Menschen: So wurde das Festival "Reggae Breamin" 2019 angekündigt. Am Werdersee gab es am Sonntag viel Sonne und leckere Snacks, Kunst, kühle Getränke und entspannte Live-Musik von der Bühne. So feierten die Besucher das bunte, interkulturelle Festival: