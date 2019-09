Das Park Hotel ist derzeit eine einzige Baustelle. Überall wird gehämmert, gestemmt und gebohrt. Und das bei laufendem Betrieb. Bremens einziges Fünf-Sterne-Haus wird nämlich in den nächsten Monaten von Grund auf renoviert. Eigentümer und Pächter stecken gemeinsam zehn Millionen Euro in die Immobilie. Der Großteil der Arbeiten soll bis Jahresende abgeschlossen sein. Die Räume werden mehr oder weniger entkernt. Neue Tapeten, Farben und Teppiche auch auf den Korridoren. Das Gleiche in der Kuppelhalle, später in der Bar und im Restaurant. Diese Fotostrecke zeigt Bilder der Arbeiten.

