Foto: Antje Noah-Scheinert





Ceviche vom Wolfsbarsch mit Süßkartoffeln, Mais und Guacamole

Ceviche ist ein Fischgericht aus der peruanischen Küche, das in weiten Teilen Südamerikas verbreitet ist. Roher, fangfrischer Fisch wird dabei in Stückchen oder Scheiben in Zitrussaft mariniert. Nach 45 Minuten können Sie den Fisch genießen.

