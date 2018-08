Foto: Christina Kuhaupt





Hockey: gegen die Hamburger Übermacht

Hamburg ist eine Hockey-Hochburg. Mit dem Harvestehuder THC, dem Club an der Alster und dem Uhlenhorster HC stellte die Hansestadt in der vergangenen Saison auf dem Feld drei Erstligisten – bei den Herren und Frauen. Der Beletage gehört in der kommenden Spielzeit auch der Bremer HC an. Die Spielerinnen von Trainer Martin Schultze holten in der 2. Bundesliga Nord den Titel. Bei den Herren ist der Club zur Vahr (Regionalliga Nord) Bremens bestes Feldhockeyteam. In der Halle haben sich die Hockeyfrauen vom BHC ebenfalls für eine starke Saison belohnt. 13 Siege, ein Remis, keine Niederlage: In der Endabrechnung bedeutete dies den Aufstieg ins Oberhaus. Bei den Herren ist im Gegensatz zu den Hamburger Vereinen kein Bremer Team in der Hallenbundesliga vertreten.