Sambaklänge, Stelzenkunst und Maskenspiel: Beim 35. Samba-Karneval in Bremen tanzten wieder Tausende durch die Bremer Innenstadt. Unter dem Motto „Im Rausch der Liebe“ zogen mehr als 60 Gruppen mit rund 1500 Teilnehmern aus dem In- und Ausland durch die Straßen. Sie tanzten, trommelten und präsentierten Maskenspiel und Artistik. Die Veranstalter sprachen von etwa 20 000 Besuchern in der Stadt. Wir zeigen die besten Bilder.

