Wer sich an den Sommer in Bremen vergangenes Jahr erinnert, der denkt zuerst an die vielen Regentage. Andere Großstädte waren zeitweise unter einer Wasserschicht begraben, doch dieses Jahr fällt die Wetterlage ganz anders aus.

Es ist heiß, nahezu ganz Deutschland ächzt unter einer Hitzewelle, die auch für Landwirte ernste Folgen haben könnte. Das ist auf Satellitenbildern deutlich zu erkennen. Wir zeigen eine Auswahl.