Mit einer atemberaubenden Lichtshow begeisterte die Band Schiller am Donnerstagabend das Publikum in der ÖVB-Arena. Laser ließen den dunklen ausverkauften Raum erstrahlen und erleuchteten die Halle. Die Drums rüttelten die Bühne durch und der Gesang verzückte das Publikum. Geboren wurde der derzeitige Kopf der Band in der Nähe von Bremen. Umso begeisterter waren die vielen Gäste und Fans über das Konzert im Norden. Wir zeigen Bilder.