Zum Jahreswechsel endete in Etelsen „eine Erfolgsgeschichte“, wie Landrat Peter Bohlmann die Zusammenarbeit zwischen dem Landkreis und dem Bildungswerk der Niedersächsischen Wirtschaft (BNW) bezeichnet hat. 37 Jahre lang hatte das BNW das Etelser Schloss als Seminar- und Bildungsstätte mit Tagungshotel betrieben. Bereits vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie war das Bildungswerk aber zu dem Schluss gekommen, dass ein kostendeckender Betrieb des denkmalgeschützten Gebäudes zukünftig nicht weiter zu realisieren sein wird und hatte daher den Vertrag gekündigt. Vor der Corona-Zeit hatte das BNW dort jährlich etwa 300 Veranstaltungen mit einer Dauer von ein bis fünf Tagen durchgeführt.

Wie das Schloss vom Landkreis nun zukünftig genutzt wird, darüber gibt es noch keinen finalen Beschluss. Auf Nachfrage heißt es von Landrat Bohlmann aber, dass derzeit Verhandlungen über eine Nachnutzung laufen. So gebe es Gespräche mit einer Interessentin, die im Kern das Konzept des BNW fortsetzen möchte. Wer einen Blick ins Innere wirft, der könnte ohnehin meinen, dass nur auf die nächsten Hotelgäste gewartet wird. Denn die Zimmer sind soweit bezugsfertig, im Speisesaal sind die Tische zu kleinen Sitzgruppen geschoben und auf dem Tresen der Rezeption steht sogar noch eine Schüssel mit Süßigkeiten.

Wirklich beeindruckend sind in dem Schloss aber weniger die Möbel des Hotelerie- und Tagungsbetriebes, sondern all die architektonischen Besonderheiten wie pompöser Stuck oder Decken- und Wandmalereien, die aus den Zeiten der Errichtung erhalten geblieben sind. Ende des 19. Jahrhunderts war das Schloss von den adeligen Brüdern von Heimbruch im Renaissancestil erbaut worden. Kurz darauf kam es in den Besitz der schleswig-holsteinischen Familie zu Reventlow. Graf Christian zu Reventlow wohnte dort mit seiner Familie bis zu seinem Tode 1922.

Es folgte eine „wechselvolle Geschichte“, wie es der Landkreis Verden bezeichnet. Während des Zweiten Weltkrieges diente das Schloss als SA-Gruppenschule, danach kurzzeitig als britisches Lazarett und dann für einige Jahre als Krankenhaus. Es folgte die denkwürdige Zeit, in der das Schlossgelände als Tierpark genutzt wurde, bevor das Anwesen kurzzeitig auch mal ein Spielcasino beheimatete. Seit 1978 steht es unter Denkmalschutz. Der Landkreis kaufte das Etelser Schloss Anfang der 1980er Jahre und sanierte das inzwischen stark heruntergekommene Gebäude von Grund auf. Das Ergebnis kann sich auch heute noch wahrlich sehen lassen.