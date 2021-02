Foto: Julian Stratenschulte





Rainer Engelke vom Technischen Hilfswerk THW steckt in einer hohen Schneewehe an der gesperrten Zufahrt zur Autobahn A7. Die Polizei hat die A7 wegen Schneeverwehungen und schlechter Sicht aufgrund des Schneesturms in Fahrtrichtung Norden zwischen Bockenem und dem Dreieck Salzgitter gesperrt.