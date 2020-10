Jörg Inselmann kündigt eine Wende an: „Seid ihr soweit?“, fragt er seine Mannschaft. Anna Dörgeloh und Thomas Gersmann stehen auf dem vorderen Teil des Decks bereit, in ihren Händen halten sie die Schoten – die Leinen, mit denen sie die Segel trimmen. Inselmann gibt das Kommando, Crewmitglied Maike Wendt löst die Schot von einer Winde neben dem Steuer. Auf der gegenüberliegenden Seite zieht Gersmann mit aller Kraft am Seil, greift immer wieder ruckartig nach der Schot. Innerhalb weniger Sekunden rollt sich das Segel auf der einen Seite zusammen, um sich auf der anderen wieder auszubreiten. Im Cockpit stemmt sich Ute Dörgeloh mit den Füßen gegen die Sitzbank und holt die Schot ein. Die Wende ist vollbracht.

Bei der 51. Horum-Segelregatta mussten die Skipper und ihre Teams zunächst lange auf Wind warten, mehrfach wurde der Start verschoben. Mit schwachen Winden ging es am späten Mittag dann doch los. Jörg Inselmann und seine Crew haben mit der Zweimaster-Segeljacht „Enjoy“ teilgenommen. Am Ende haben sie den zweiten Platz geholt - und das, obwohl kurz vor der Ziellinie wieder die Flaute einsetzte.