Foto: Brenuch





C&A

Die Filiale des Textilhändlers "C&A Brenninkmeyer" am Brill in Bremen im Jahr 1933. Das Unternehmen wurde bereits 1841 von Clemens und August Brenninkmeyer in den Niederlanden gegründet und besteht bis heute fort. In Bremen gibt es heute drei Filialen: im Weserpark, in der Waterfront und in der Innenstadt, allerdings am Hanseatenhof. Das Geschäft am Brill ist also Geschichte.

Auf dem Foto erkennt man übrigens auch das Bettenhaus Wührmann (links), das auch heute noch am Brill zu finden ist.