Foto: nordphoto / Ewert





Frühjahrskur für den Rasen

Der Rasen ist das Heiligtum des Gärtners – davon ist Carsten Siemering, Landesfachberater der Gartenfreunde Bremen, überzeugt. „Jetzt ist eine wunderbare Zeit, um dem Rasen eine Frühjahrskur zu geben“, sagt der Gartenexperte. Dafür solle man wegen der guten Langzeitwirkung am besten einen organischen Dünger verwenden. Außerdem sei es an der Zeit, den Rasen nach dem Winterschlaf vernünftig zu harken, um Luft einzubringen. Auch das sogenannte Vertikutieren ist laut Siemering in vielen Fällen sinnvoll. Dabei wird Moos und Rasenfilz beseitigt – der Rasen kann wieder atmen. Mit einer Neuansaat sollte man allerdings noch warten. „Dafür empfehle ich Ende April, Anfang Mai“, sagt Siemering.