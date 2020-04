Viele Menschen verbringen derzeit – oft nicht ganz freiwillig – viel Zeit in den eigenen vier Wänden. Doch auch zu Hause muss es nicht langweilig werden. In der Serie „Zusammen Zuhause“ des WESER-KURIER geben Experten Tipps, wie sich die Tage gestalten lassen können. Wer die Zeit sinnvoll nutzen möchte, kann sich in der Zeit des Kontaktverbots weiterbilden. Das Internet bietet dafür unzählige Möglichkeiten.