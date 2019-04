Foto: Antje Rickmeier





Als Start und Ziel für eine Wanderung durch den Hutewald bietet sich der Parkplatz von Bookholzberg in der Hedenkampstraße direkt am Hasbruch an. Von dort aus lässt sich der Wald auf schönen Wegen und Pfaden erkunden. Die "Wanderfreunde Bremen" weisen darauf hin, dass je nach Witterung mit rutschigen oder unebenen Stellen und Hindernissen auf den Urwaldpfaden gerechnet werden muss. Bei Sturm sollte der Weg nicht begangen werden. Der Verein bietet am 25. Mai eine 20 Kilometer lange Gruppenwanderung an. Hier gibt es dazu weitere Informationen.