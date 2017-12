Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Farbspektakel am Himmel Silvester in Bremen: Hier gibt es die beste Sicht auf's Feuerwerk

Von Sarah Haferkamp

In Bremen wird nicht nur Platt gesprochen, hier ist das Land ebenso platt. Entsprechend rar sind die Plätze, an denen man in der Silvesternacht einen guten Blick auf das bunte Spektakel am Himmel hat. Dennoch: Es gibt sie, die Spots, die eine tolle Sicht auf das Farbenmeer in der Nacht bieten. Wir zeigen eine Auswahl der besten Orte zum Feuerwerk-Gucken.