Die Bremer Sixdays sind am Donnerstag gestartet. Der norwegische Kreuzfahrt-Kapitän Morten Hansen aus der ARD-Serie „Verrückt nach Meer“ sowie der Musikproduzent Christopher von Deylen, der das Musikprojekt Schiller leitet, gaben in der ÖVB-Arena den Startschuss für das Radsport-Spektakel ab. Am Eröffnungsabend fand erstmals die Uni-Nacht in Halle 3 statt. Diese Fotostrecke zeigt Bilder von der Party, vom Startschuss und vom sportlichen Wettkampf auf der Rennbahn.