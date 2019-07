Foto: Bernd Kramer





Beim Endless Grind gibt es Wettbewerbe in vier Kategorien: Hochsprung, Weitsprung, Pool und Street. Um nicht allzusehr in Zeitverzug zu geraten wird die Kategorie Hochsprung in der Kesselhalle ausgetragen. Das Publikum fiebert mit, meist entscheiden nur wenige Zentimeter, ob eine gewisse Höhe übersprungen werden kann. Nach mehreren Versuchen wird die 1,25 Meter Marke übersprungen. Höher geht es an diesem Tag nicht.