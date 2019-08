1 / 19 Foto: Hummelbike



Das ist das Bremer Hochschulteam von Hummelbike: Amadou Jaiteh, Tingting Zhang, Prof. Dr. Peter M. Rose, Antonia Glaßmacher, Lea Fischer und Lida Wahisi (von links).

Foto: Hummelbike



Die Studierenden gehen an Bremer Grundschulen und sammeln dort Fahrradzeichnungen von den Kindern. „Es geht einfach darum, dass die Kinder sich mit dem Thema Fahrrad beschäftigen“, erläutert Lida Wahisi.

Foto: Hummelbike



Anlässlich der Aktion von Hummelbike sind bereits über 2000 Zeichnungen von Fahrrädern zustande gekommen – die Künstler waren zwischen eins und 104 Jahre alt.

Foto: "Hand in Hand world school"



Die "Hand in Hand world school" wurde von der Hamburger Lehrerin Karin van der Lubbe ins Leben gerufen. Hier werden derzeit 90 Kinder unterrichtet – in einem Klassenraum, der gerade einmal 30 Quadratmeter groß ist.

Foto: "Hand in Hand world school"



"Ein Fahrrad ist in Gambia ein sehr beliebtes Verkehrsmittel", sagt van der Lubbe. "Jedes Kind wünscht sich ein Fahrrad, besonders, wenn es in der Gegend aufgewachsen ist, in der wir unser Bildungsprojekt gestartet haben. Oft bewältigen die Kinder zu Fuß weite Wege, um zu unserem kostenlosen Unterricht zu kommen."

Foto: "Hand in Hand world school"



Hummelbike-Gründer Franz Liebel hatte die Idee, dass die Kinder in Gambia auch Fahrräder zeichnen sollten. "Weihnachten 2016/17 zeichneten alle gambischen Kinder das gleiche Fahrrad, nämlich das einzige, das da war: das gesponserte Fahrrad unseres damaligen Teamleiters", erzählt van der Lubbe. Die Zeichnungen sollen, zusammen mit den Bildern aus Deutschland, im Oktober auf einer Ausstellung präsentiert werden.

Foto: "Hand in Hand world school"



Ende 2018 wurde eine erste Lieferung von Fahrrädern nach Gambia verschifft.

Foto: "Hand in Hand world school"



"Bei einer Tombola wurden die ersten 35 Räder an unsere Schüler und Schülerinnen verschenkt. Dies soll weitergehen", erzählt die Gründerin der "Hand in Hand world school" van der Lubbe (links).

Foto: "Hand in Hand world school"



"Ein Fahrrad ist für die Kids oftmals so etwas wie ein Traum. Der Gedanke, ein eigenes Fahrrad zu besitzen und damit zur Schule zu fahren, kommt den meisten erst gar nicht. Als wir zu Besuch waren, konnten wir beobachten, wie drei Kids sich gleichzeitig mit einem einzigen Mountainbike vergnügten und auf der Straße damit umherkurvten", erzählt Amadou Jaiteh, der als Vertreter des Bremer Hochschuteams von Hummelbike vor Ort in Gambia war.

Foto: "Hand in Hand world school"



"Wir möchten, dass jedes unserer geförderten gambischen Kinder ein Fahrrad erhält, außerdem wäre ein verkehrssicheres Fahrrad super – es gibt dort viele Schlaglöcher auf den Wegen", betont van der Lubbe.

Foto: "Hand in Hand world school"



Die "Hand in Hand world school" verfolgt einen Hilfe-zur-Selbsthilfe-Ansatz. "In einem der ärmsten Länder Afrikas ist eine gute Schulausbildung oftmals der einzige Weg, um der Armut zu entfliehen und sich eine Existenz aufzubauen. Nur so haben junge Menschen eine Perspektive, langfristig in Gambia um zu bleiben", sagt Amadou Jaiteh vom Bremer Hochschulteam von Hummelbike.

Foto: "Hand in Hand world school"



"Unsere Vision ist eine Schule mit vielen Selbsthilfe-Systemen", sagt van der Lubbe. "Fahrräder für die Schüler, eine Fahrradreparatur-Werkstatt auf dem Schulgrundstück und ein Verleih sind Teil unserer Vision."

Foto: "Hand in Hand world school"



Amadou Jaiteh hat der "Hand in Hand world school" für das Bremer Hummelbike-Team selbst schon einen Besuch abgestattet: "Für die Kinder ist der Nachhilfeunterricht eine spannende Abwechselung vom teilweise tristen Alltag. Ein toller Treffpunkt zum Spielen und Lernen mit Gleichaltrigen. Und für einige der einzige Zugang zu Bildung und damit eine Chance, der Armut zu entfliehen."

Foto: "Hand in Hand world school"



Amadou Jaiteh (zweiter von links) zusammen mit ehrenamtlichen Mitarbeitern der "Hand in Hand world school".

Foto: "Hand in Hand world school"



In dem Bildungsprojekt erhalten die Kinder auch Musikunterricht – hier im Freien unterm Mangobaum.

Foto: "Hand in Hand world school"



Karin van der Lubbe beim Besuch in der "Hand in Hand world school" im April dieses Jahres.

Foto: Hummelbike



„Wir sind der Ansicht, dass jedes Kind den Zugang zu Bildung haben sollte, und deswegen haben wir uns für das Bildungsprojekt entschieden“, begründet Lida Wahisi von der Hochschule Bremen (im gelben T-Shirt) ihr Engagement für die NPO.