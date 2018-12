Foto: Mohssen Assanimoghaddam/dpa





Carsten Sieling (59) - Bürgermeister (SPD)

Heiligabend feiern wir zu Hause im kleinen Familienkreis, gemeinsam mit unseren Kindern. Da gibt es natürlich auch das ein oder andere Geschenk – vor allem für die Kinder. Traditionen oder Rituale im klassischen Sinne gibt es bei uns an Weihnachten eher nicht, aber immer etwas Besonderes zu essen. Vor einigen Jahren haben wir zusammen entschieden, „den Baum im Wald zu lassen“, also auf einen Weihnachtsbaum in der Wohnung zu verzichten. Ganz ohne Tannengrün geht es zwar nicht, aber wir haben eben keinen Baum mehr. Für mich ist Weihnachten auch die Zeit, in der ich mal ein gutes Buch in einem Rutsch lesen kann.

Silvester treffen wir dann zumeist Freunde und wenn es irgendwie klappt, versuche ich „Dinner for One“ nicht zu verpassen. Als Kind konnte ich es oft kaum erwarten, den einen oder anderen Böller zu zünden. Mittlerweile kann ich in aller Ruhe das Feuerwerk genießen, so es denn eines gibt. Für das neue Jahr wünsche ich mir, dass Werder mal wieder international dabei ist. Verdient hat es die Mannschaft von Florian Kohfeldt allemal!