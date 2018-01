Zu Tausenden ströhmten sie an die Schlachte. Bestückt mit Böllern und Raketen. Auf Wiedersehen altes Jahr, herzlich Willkommen neues Jahr. So begrüßten die Bremer und auch viele Touristen an der Schlachte das neue Jahr mit bunten Raketen. Die Brücken waren gut gefüllt und bis spät nach Mitternacht feierten die Menschen das neue Jahr laut und fröhlich.