In vielen Supermärkten, Restaurants und Kleidungsläden werden Veganer mittlerweile fündig: Oft gibt es eine kleine oder manchmal auch große Auswahl an veganen Speisen, Getränken und anderen Produkten. Doch ausschließlich vegane Lokale und Läden gibt es (noch) nicht viele. Von Kleidung und Kosmetik, über Veranstaltungen bis hin zu Restaurants und Cafés. Wo können Veganer sorglos einkaufen und bestellen? Wir haben einige Locations in Bremen für unsere Leser aufgelistet.