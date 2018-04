Die ersten warmen Sonnenstrahlen lockten unzählig viele Menschen an die Gastromeile um den Frühling zu begrüßen. Kein Wölkchen und beste Stimmung, so sollte jedes Wochenende aussehen. Kühle Drinks und leckere Snacks liesen die gut gelaunten Sonnenanbeter bis in den Abend draussen sitzen und das Leben geniessen. So wunderbar darf der Sommer doch bitte schnell und lange Einzug halten.