Die Verkehrsminister tagen am Donnerstag und Freitag, dieses Jahr unter der Leitung von Maike Schaefer (Grüne), die Bremen vertritt. Als sich jedoch die Verkehrsminister der Länder zur Besprechung trafen, ging Aktivisten auf die Straße und blockierten an diversen Stellen in Bremen und in der Umgebung den Verkehr.