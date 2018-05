Warme Temperaturen, ein laues Lüftchen und kühle Drinks: So haben viele Menschen den Mittwochabend an der Bremer Schlachte genossen. Das Wetter blieb bis in die Nacht sommerlich und so hielten viele ihre Beine bis spät nach Mitternacht in den lauen Sommerabend und das kühle Weserwasser.