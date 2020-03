Foto: Nicolas Armer/dpa





Zu 28.405 Diebstählen kam es im Jahr 2019 in der Hansestadt. Dazu zählen Einbrüche in Büros und Werkstätten (1020 Fälle), in Wohnungen (1582 Fälle, davon blieben 706 Fälle ungeklärt) und Autos, sowie Fahrraddiebstähle.