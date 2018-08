Aus der Vogelperspektive, in den Gassen, aus den Fenstern und in den Geschäften - Das Bremer Schnoorviertel macht so einiges her. Bremens ältester Stadtteil ist voll von autofreien Gassen und denkmalgeschützten Häusern. Sowohl kulinarisch als auch historisch und unterhaltungstechnisch hat der Schnoor so einiges zu bieten.

Der Name Schnoor stammt aus dem Schiffshandwerk, denn in den Gassen des Viertels wurde oft Schiffsgegenstände hergestellt (Schnoor steht in diesem Fall für Schnur).

Wir haben mit Sicherheit nicht alle, aber so einige Höhepunkte des Viertels zusammengestellt.