Weltmeisterjubel beim Bremer Grün-Gold-Club: Am Samstag holte das Team von Trainer Roberto Albanese den zehnten WM-Titel. Das neu formierte und verjüngte Bremer Team hatte sich erst auf den letzten Drücker und deshalb unter einem gewaltigen Druck als Sieger der Deutschen Meisterschaft 2019 in Hamburg für die Heim-WM qualifiziert.

Silber ging an Vera Tyumen Latin Team aus Russland. Bronze holte mit Duet Perm, eine weitere Formation aus Russland. Insgesamt kämpften bei der Weltmeisterschaft der Lateinformationen 19 Formationen aus zehn Nationen am Samstag in der Bremer ÖVB-Arena um den Titel. Wir zeigen Eindrücke.