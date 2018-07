Am Dienstagabend startete die Skate-Night in Bremen am Hansa Carré. Kurz nach 20 Uhr starteten die Skater auf die fünf Kilometer lange Runde, danach ging für manche mit musikalischer Unterstützung noch auf die 25 Kilometer über den Osterdeich, die Universität und durch die Vahr. Wir zeigen die Bilder der Skate-Night.