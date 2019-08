1 / 101 Foto: Kulturhaus Brodelpott



Eine authentische Aufnahme aus Bombennacht: Gut zu erkennen ist das Flakfeuer.





Bilder aus dem zerstörten Bremen.





Bilder aus dem zerstörten Bremen.





In der Nacht vom 18. auf den 19. August 1944 fielen allein über Bremen 120.000 Bomben bei einem britischen Luftangriff. Zu sehen sind hier die Reste der Abbentorswallstraße.





Völlige Zerstörung: Das ist der Blick über den Güterbahnhof von Bremen. Im Hintergrund steht das Deutsche Kolonial- und Übersee-Museum, welches auch heute noch neben dem Hauptbahnhof zu finden ist.





Von links nach rechts sieht man hier die Hausnummern 143 bis 139 in der Straße "Am Wall".





Am Wandrahm 24 steht nach wie vor die Feuer- und Rettungswache 1. Nach der Bombennacht in Bremen musste das Gebäude neu aufgebaut werden.





Hier sieht man die Kreuzung vom Herdentorsteinweg und An der Weide. Die Gebäude in diesem Bereich fielen Stabbrand- und Sprengbomben zum Opfer.





Die St.-Ansgarii-Kirche wurde im Zweiten Weltkrieg stark beschädigt und die Ruine 1950 schließlich abgerissen. In der Hollerallee in Schwachhausen erbaute man daraufhin das Gotteshaus, das bis heute dort steht.





Durch den Luftangriff 1944 wurde bei der Kreuzung Auf der Brake und Schillerstraße eine Rohrleitung komplett zerstört.





Eine Aufnahme vom Bunker Muggenburg aus. Im Vordergrund ist die Straße "Auf der Muggenburg" beim Europahafen zu erkennen. Im Hintergrund sieht man links die Rolandmühle und rechts davon den Wasserturm.





Vom Bunker Muggenburg schaut man hier in Richtung Doventor- und Stephaniviertel, in Richtung Markt.





Von dem Bunker aus konnte man auch die 1939 eingeweihte Adolf-Hitler-Brücke sehen. Die Fahrbahn der Brücke wurde im Jahr 1945 nach einem weiteren Luftangriff zerstört. Auf den alten Betonpfeilern, die unversehrt blieben, erbaute man eine neue Brücke. 1947 wurde die Stephanibrücke eingeweiht.





Bilder aus dem zerstörten Bremen.





Zerbombte Häuser, die Außen- und Innenwände der Gebäude voll Ruß: Dieses Foto wurde in der Bornstraße aufgenommen, die damals noch direkt in den Breitenweg führte. In der Nacht vom 18. auf den 19. August 1944 fielen hier und in den umliegenden Straßen über 500 Stabbrandbomben.





Eine weitere Momentaufnahme aus der Bornstraße in Bremen. Die Straße runter geht es zu der historischen Straße in der Mitte Bremens: Contrescarpe. Sie führt an den Wallanlagen entlang.





Die Staatsbibliothek von Bremen stand damals im Breitenweg 44/45. Nach dem Luftangriff blieben von dem Gebäude nur noch ausgebrannte Ruinen übrig. Es wurde nur oberflächlich repariert und diente viele jahre dem Übersee-Museum als Lager. 1999 musste die Bibliothek dem Kino am Bahnhof Platz machen. Seit 1975 steht die Staatsbibliothek auf dem Campus der Universität Bremen.





Ein weiteres Bild aus dem Breitenweg auf der Höhe von der Hopfenstraße, die in der Nähe des Doventorsdeich zu finden war. Heute exisitiert die Hopfenstraße nicht mehr.





Als wäre nichts passiert: Die Menschen überqueren die Kreuzung von der Bahnhofstraße und dem Breitenweg, die zwischen den zerstörten Häusern nahe des Bahnhofs liegt.





Das Gelände der Haake-Beck-Brauerei.





Den Westen der Stadt hat es besonders schlimm getroffen: Die Gebäude in dem Doventorsteinweg in der Bahnhofsvorstadt lagen in tausende Teile zerstreut. Über 600 Bomben fielen in der Nacht rund um diese Straße.





Die St.-Michaelis-Kirche, die noch heute in dem Doventorsteinweg steht, brannte bei dem Bombenangriff komplett aus. Die Ruinen standen noch eine längere Zeit verlassen da, bis die Kirche 1974 restauriert wurde.





Hier sieht man die Düsternstraße, die Richtung Bahnhof führte. Heute existiert die Straße nicht mehr. Gemeinsam mit der nach Findorff führenden Straße "Hemmstraße" bildete diese Kreuzung eine zentrale Drehscheibe im Stadtteil Utbremen.





Alles lag in Trümmern: Die Düsternstraße zweigte ebenfalls in die Falkenstraße ab, die es heute noch gibt.





Das ist der Blick von Am Wall über die Faulenstraße zu der St.-Stephani-Kirche. Auf dem Weg liegen die Gebäude in Schutt und Asche. Heute ist die Aussicht von dort auf die Kirche nicht mehr möglich, da die Hochhäuser die Sicht versperren.





Im Gebiet um die Faulenstraße fielen in der Nacht über 20 Brandbomben. Dieses Bild zeigt den Blick von der Wall-Brücke über die Ruinen in der Faulenstraße auf ein Hochhaus in der Neuenstraße.









Über den ehemaligen Dächern von Bremen: Eben hat man dieses Hochhaus noch in der Ferne stehen sehen, zeigt dieses Bild den Blick auf die zerstörte Stadt. Dieses Gebäude war damals noch ein Fernsprechamt in der Neuenstraße gewesen.





In die andere Blickrichtung von dem Hochhaus sieht Bremen nicht weniger zerbomt aus. Im Hintergrund sieht man die Neustadt.





Von dem Hochhaus aus konnte man über die Trümmer hinweg den St.-Petri-Dom in der Ferne erkennen.





Bilder aus dem zerstörten Bremen.





Dieses Bild zeigt das Gebäude der alten Bremer Zeitung: Die Fenster sind von den Explosionen zersplittert, aber die Fassade hat den Angriff überlegt. In der Straße Geeren 6, eine Parallelstraße zur Schlachte, steht heute ein Mehrparteienhaus.





Der damalige Ortsgruppenleiter der NSDAP verteilte Glasersatz für die Bürger. So konnte verhindert werden, dass es beispielsweise nicht in die Wohnräume der Bevölkerung regnet und der Rauch der Flammen weitesgehend draußen bleibt.





Der Blick von dem Herdentorsteinweg in Richtung Bahnhof: Die Steine der Fassaden häufen sich auf den Straßen. Damals führte der Herdentorsteinweg direkt in den Weg "An der Weide". Heute werden diese beiden Straßen durch den Bahnhofsplatz getrennt.





Das Stephani-Viertel ist nahezu komplett zerstört.





Die Grundrisse der Gebäude in dem Kaufmannsmühlenkamp, Ecke Doventorsteinweg kann man kaum noch erahnen, ansonsten liegt alles in Trümmern. Zwischen dem Doventorsdeich und der Daniel-von-Büren-Straße lag früher der Kaufmannsmühlenkamp. Heute wurde er Teil der Findorffstraße.





Die Feuerwehr war überall im Großeinsatz: Hier versuchen die Rettungsdienste gerade ein Feuer in der Luchtbergstraße im Stadtteil Lindenhof zu löschen.





Nichts steht mehr, außer der achtstöckige Bunker: Das Evangelische Diakonissenhaus stand damals in der Nordstraße und wurde bei dem Bombenangriff zerstört. Heute steht das Evangelische Diakolissenmutterhaus vier Kilometer weiter, in der Adelenstraße.





Nach dem britischen Luftangriff in der Nacht auf den 19. August 1944 gab es zahlreiche Brandbekämpfungen durch die Feuerwehr.





Das damalige Waller Gemeindehaus stand in der Waller Heerstraße 168/170. Hier sieht man die Menschen bei der Essensausgabe.





Im Ostertor, eine Parallelstraße zu Am Dobben, liegt die Albrechtsstraße. Man sieht hier den Anfang der Straße ab der ersten Hausnummer. Wo eigentlich Wohnhäuser stehen sollten, liegen nur bergeweise Steine.





Das Einzige, was von der Bremischen Volsksbank nach dem Angriff noch stand, war die Fassade. Sie war damals noch in der Ansgaritorstraße 18 zu finden, heute steht dort ein Parkhaus.





Eine weitere Aufnahme aus der Ansgaritorstraße. Die Gewerbehäuser wurden stark zerstört.





Die General-Ludendorff-Straße, welche heute die Bürgermeister-Smidt-Straße ist, wurde von über 100 Bomben getroffen. Trotzdem standen noch einige Gebäude, wie hier beispielsweise das Finanzamt.





Von der damaligen General-Ludendorff-Straße aus blickt man hier von dem Knotenpunkt Am Wall Richtung Am Brill. Trotz der starken Bombardierung blieben die Gebäude größtenteils stehen.





Von der Straße Auf den Häfen geht die Bischoffstraße ab. Im Verhältnis zu den anderen Gebieten blieben die Gebäude hier im Ostertor relativ verschont.





Überall in der Stadt packten fleißige Bürger mit an und halfen, die Trümmer aufzuräumen. Dieses Bild zeigt die Nordstraße, die heute in die Hans-Blocker-Straße übergeht, bei der Stephanibrücke.





Der Blick vom Bunker in der Nordstraße auf den ausgebrannten Westen der Stadt. Links sieht man die Wilhadi-Kirche, hinten rechts den Wasserturm.





Bilder aus dem zerstörten Bremen.





Bilder aus dem zerstörten Bremen.





Bilder aus dem zerstörten Bremen.





Im Nordosten der Stadt ist die Utbr

1 / 101 Foto: Kulturhaus Brodelpott



Bilder aus dem zerstörten Bremen.

1 / 101 Foto: Canada Department of National Defence#



Das Foto zeigt die Crew um die Flugoffiziere W.C. Chester und A.J. Carter (Bildmitte mit Flugmütze, von links) vor dem Angriff auf Bremen. Der Abflug der Crew war der 2000. Start eines Fliegers des 428. Squadrons im Zweiten Weltkrieg. Das Foto zeigt die Crew um die Flugoffiziere W.C. Chester und A.J. Carter (Bildmitte mit Flugmütze, von links) vor dem Angriff auf Bremen. Der Abflug der Crew war der 2000. Start eines Fliegers des 428. Squadrons im Zweiten Weltkrieg. Das Squadron hatte auch den Spitznamen "Ghost Squadron", da es meist nachts unterwegs war.

1 / 101 Foto: NZBCA Archives



Ein sogenanntes Target Photo. Ein Mitglied der Crew schaute während des kompletten Fluges nach unten, um Ziele zu identifizieren.

1 / 101



Ein Auszug aus dem Logbuch der Crew.

1 / 101 Foto: NZBCA Archives



Hauptsächlich wurde die sogenannte Lancaster beim Angriff auf Bremen eingesetzt.

1 / 101 Foto: NZBCA Archives



Ein Foto einer Crew des 75. Squadrons.

1 / 101 Foto: NZBCA Archives



Ein Auszug aus dem Logbuch der Crew.

1 / 101 Foto: NZBCA Archives



Zwei Flugzeuge im Flug.

1 / 101 Foto: NZBCA Archives



Auf der blau eingezeichnete Route flogen die Flugzeuge des 75. Squadrons nach Bremen (außerhalb des Bildausschnittes am rechten Rand).

1 / 101 Foto: NZBCA Archives



Ron Mayhill in seiner Uniform.

1 / 101 Foto: NZBCA Archives



Das Bild zeigt Mayhill im Frühjahr 2019.

1 / 101 Foto: Hartwig Helms



Ein Bild aus der zerstörten Hegelstraße.

1 / 101 Foto: Hartwig Helms



Das Bild zeigt ebenfalls die Hegelstraße.

1 / 101 Foto: Hartwig Helms



Die Hegelstraße.

1 / 101 Foto: Hartwig Helms



Das Bild zeigt einen Polizisten an der Hardenbergstraße.

1 / 101 Foto: Hartwig Helms



An der Ecke Findorffstraße und Admiralstraße.

1 / 101 Foto: Hartwig Helms



Der Blick in die andere Richtung.

1 / 101 Foto: Hartwig Helms



An der gleichen Ecke.

1 / 101 Foto: Hartwig Helms



So sah es am Breitenweg aus.

1 / 101 Foto: Hartwig Helms



Bilder aus dem zerstörten Bremen.

1 / 101 Foto: Hartwig Helms



Bilder aus dem zerstörten Bremen.

1 / 101 Foto: Hartwig Helms



Bilder aus dem zerstörten Bremen.

1 / 101 Foto: Hartwig Helms



Bilder aus dem zerstörten Bremen.

1 / 101 Foto: Hartwig Helms



Bilder aus dem zerstörten Bremen.

1 / 101 Foto: Hartwig Helms



Bilder aus dem zerstörten Bremen.

1 / 101 Foto: Hartwig Helms



Bilder aus dem zerstörten Bremen.

1 / 101 Foto: Hartwig Helms



Bilder aus dem zerstörten Bremen.

1 / 101 Foto: Hartwig Helms



Bilder aus dem zerstörten Bremen.

1 / 101 Foto: Hartwig Helms



Bilder aus dem zerstörten Bremen.

1 / 101 Foto: Hartwig Helms



Bilder aus dem zerstörten Bremen.

1 / 101 Foto: Hartwig Helms



Die Rheinstraße.

1 / 101 Foto: Hartwig Helms



An der Hegelstraße.

1 / 101 Foto: Hartwig Helms



Korn- Ecke Gellertstraße.

1 / 101 Foto: Hartwig Helms



Die Langenstraße.

1 / 101 Foto: Hartwig Helms



Neuenlanderstraße.

1 / 101 Foto: Hartwig Helms



Bilder aus dem zerstörten Bremen.

1 / 101 Foto: Hartwig Helms



Bilder aus dem zerstörten Bremen.

1 / 101 Foto: Hartwig Helms



Bilder aus dem zerstörten Bremen.

1 / 101 Foto: Hartwig Helms



Bilder aus dem zerstörten Bremen.

1 / 101 Foto: Hartwig Helms



Bilder aus dem zerstörten Bremen.

1 / 101 Foto: Ulla Otterstädt



Das Bild ist am Tiefer entstanden.

1 / 101 Foto: Ulla Otterstädt



Die Falkenstraße war schwer zerstört.

1 / 101 Foto: Ulla Otterstädt



Bilder aus dem zerstörten Bremen.

1 / 101 Foto: Ulla Otterstädt



Bilder aus dem zerstörten Bremen.

1 / 101 Foto: Ulla Otterstädt



Bilder aus dem zerstörten Bremen.

1 / 101 Foto: Ulla Otterstädt



Bilder aus dem zerstörten Bremen.

1 / 101 Foto: Ulla Otterstädt



Bilder aus dem zerstörten Bremen.