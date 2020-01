Der Jahreswechsel an der Weser ist laut und bunt gewesen. Im Sekundentakt stiegen Raketen und Böller in die Luft. Auf Wiedersehen altes Jahr, herzlich Willkommen neues Jahr. Viele der bunte Raketen wurden schon vor dem Jahreswechsel gezündet und erfreuten die vielen Besucher. Meist friedlich feierten die Menschen gemeinsam den Sprung in das neue Jahrzehnt.