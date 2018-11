Ob spät am Abend oder früh am Morgen: Bremen hat auch im Dunkeln seinen Reiz! Denn wenn die Sonne untergeht und die Sterne am Himmel erscheinen, hat die Hansestadt an vielen Orten etwas ganz Besonderes.

Vor allem die vielen Wasserflächen spiegeln in der Nacht die Beleuchtung von Booten, Schiffen, Restaurants am Ufer oder auch des Mondes wieder. Eine Sightseeing-Tour nachts in Bremen lohnt sich. Oder suchen Sie Inspiration für gute Fotolocations und Fotografie bei Nacht? In jedem Fall: Begleiten Sie uns hier auf eine Reise in Bildern!

